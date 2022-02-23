الأخوة البرلمانية مع دول الخليج تهنئ السعودية بذكرى تأسيس المملكة

الوكيل الإخباري

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- هنأت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن، المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة، والذي صادف أمس الثلاثاء.وقالت، في رسالة بعثتها اليوم الأربعاء، إلى السفير السعودي لدى عمان نايف بن بندر السديري، "نقدم للشقيقة السعودية، قيادةً وشعبا، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة، الممتد لأكثر من ثلاثة قرون".وأكدت اللجنة، على لسان رئيسها النائب محمد عناد الفايز، أن المملكة العربية السعودية هي قلب العروبة النابض، معربة عن اعتزازها وفخرها بهذه الذكرى الخالدة التي جسدت مسيرة البناء والتطوير والنهضة السعودية.وأشاد الفايز بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على كافة المستويات في ظل قيادتها الحكيمة على نحو يجسد العراقة والتاريخ المُشرف والمستقبل المشرق.