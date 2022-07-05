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الثلاثاء، 05-07-2022 12:03 م

الأخوة البرلمانية مع دول المغرب تهنئ بعيد استقلال الجزائر

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الوكيل الإخباري - هنأت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

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وأعربت في رسالة بعثتها الى سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة وبرلمان وشعب الجزائر بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، مشيدة بطيب العلاقات وأواصر المحبة والمودة التي تربط البلدين الشقيقين.


وقالت على لسان رئيسها النائب مجحم الصقور إن ذكرى الاستقلال هي ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً نستذكر خلالها تضحيات الشعب الجزائري العظيم ضد المستعمر.


وعبرت عن فائق احترامها وتقديرها للشعب الجزائري الشقيق متمنية له مزيداً من التقدم والازدهار.

 




 

 


 

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