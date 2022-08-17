الأردنية اللبنانية في الأعيان تلتقي السفير اللبناني

الوكيل الإخباري - التقت لجنة الأخوة الأردنية - اللبنانية في مجلس الأعيان، برئاسة العين مازن الساكت، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية لدّى المملكة السفير يوسف اميل رجي، وذلك في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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وأشاد العين الساكت بمستوى العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أهمية تنميتها على كافة الأصعدة والمجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا التي تهم الجانبين.



وأشار إلى مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم لقضايا واحتياجات لبنان الشقيق، للوصول إلى استقراره ووحدته.



من جهته ثمن السفير اللبناني دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في المنطقة، ووقوفه إلى جانب لبنان لتجاوز التحديات التي تواجهه خاصة بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت.



ودعا الدبلوماسي اللبناني إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، ومواجهة التحديات المشتركة.



وجرى حوار بين أعضاء اللجنة والسفير اللبناني، تضمن أبرز المواقف المشتركة لكلا البلدين الشقيقين.