الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

جمعة جمال العدوي مبارك النجاح

الأولى على الفرع الأدبي تكشف سر تفوقها وتؤكد: طموحي كان دراسة الإعلام

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

الأربعاء، 17-08-2022 12:59 م

الأردنية اللبنانية في الأعيان تلتقي السفير اللبناني

1660729891451


الوكيل الإخباري - التقت لجنة الأخوة الأردنية - اللبنانية في مجلس الأعيان، برئاسة العين مازن الساكت، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية لدّى المملكة السفير يوسف اميل رجي، وذلك في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان


وأشاد العين الساكت بمستوى العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أهمية تنميتها على كافة الأصعدة والمجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا التي تهم الجانبين.


وأشار إلى مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم لقضايا واحتياجات لبنان الشقيق، للوصول إلى استقراره ووحدته.


من جهته ثمن السفير اللبناني دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في المنطقة، ووقوفه إلى جانب لبنان لتجاوز التحديات التي تواجهه خاصة بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت.


ودعا الدبلوماسي اللبناني إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، ومواجهة التحديات المشتركة.


وجرى حوار بين أعضاء اللجنة والسفير اللبناني، تضمن أبرز المواقف المشتركة لكلا البلدين الشقيقين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-08-17 at 4.42.06 PM

كريشان: المجلس الطبي يمس الأطباء بالقطاعين العام والخاص

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

الفايز: الملك يولي اهتماما كبيرا بشباب الوطن

820227132253388255264

البرلمانية مع دول آسيا تهنئ الباكستان بذكرى الاستقلال

WhatsApp Image 2022-08-17 at 3.28.41 PM

الدغمي يستقبل وفدا من أبناء الأسرى الفلسطينيين

7202220164314537046056

مجلس النواب يستثني حملة جواز سفر الاحتلال من البيئة الاستثمارية

WhatsApp Image 2022-07-25 at 12.15.58 PM

مداخلة العرموطي تحت القبة تثير حفيظة الخصاونة ويطلب شطبها

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-08-15 at 3.28.21 PM

العودات والظهراوي يلتقيان خطيب المسجد الأقصى

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

الفايز يؤكد دعم الأردن للجهود الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية

WhatsApp Image 2022-08-08 at 3.48.53 PM

الدغمي يؤكد أهمية العمل على تعزيز الهدنة في اليمن

820224133624713936402

فلسطين في الأعيان تبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

1659878530252

عمل الأعيان تناقش محور خارطة تحديث القطاع العام بشأن وزارة العمل

60c20c91bb779

الرفاعي: دور الطالبات ليس الوجود بالمنزل بعد التخرج