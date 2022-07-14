الخميس 14-07-2022
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الامن العام : وفاة فتاة سقطت في بئر داخل منزلها
وزير التخطيط يلتقي مسؤولين أممين على هامش المنتدى السياسي
إعلان مقابلات صادر عن مستشفى الملك المؤسس
هام من التربية حول تعويض الفاقد التعليمي
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أخبار الشركات
إطلاق سيارة هيونداي أيونك 6 "المنسابة الكهربائية" بمدى ممتد ومساحة شخصية مبتكرة
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تلتقط طبيعة وجمال ودفء شمال الأردن بدقة الـ 8K
بنك الإسكان يشارك الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ضمن مشروع "كسوة عيد" بمناسبة عيد الأضحى المبارك
افتتاح محطة وقود جديدة في عمان تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات
كورونا
كورونا
العراق يدخل موجة وبائية جديدة مع ارتفاع إصابات كورونا