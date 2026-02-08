الأردن.. مقترح نيابي بتقييد استخدام منصات التواصل لمن هم دون 16 عاما

الوكيل الإخباري- تقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور خميس عطية بمقترح إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16عاما.

