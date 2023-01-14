الأردن والعراق يبحثان ملف الربط الكهربائي وأنبوب النفط

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم السبت، مع نظيره العراقي محمد الحلبوسي، في بغداد، ملف الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، وأنبوب النفط البصرة – العقبة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

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وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الصفدي: "ناقشنا العلاقات الثنائية والقطاعات الاقتصادية المهمة، حيث بحثنا بشكل تفصيلي ملف الربط الكهربائي بين العراق والأردن".



وأشار إلى أن "زيادة منافذ بيع النفط العراقي مسألة مهمة كونها ستزيد من واردات العراق"، مؤكدا أنه "تم تخفيض الكلفة المالية لأنبوب البصرة – العقبة".



وأضاف: "نقدر عالياً زيارة الصفدي إلى بغداد ودعم الأردن للشعب العراقي"، مؤكداً: "نحن داعمون للأردن في مواجهة التحديات".



وأشاد الحلبوسي بـ "مواقف الأردن الداعمة للعراق".



الصفدي أكد أن زيارته إلى بغداد تأتي بعد لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وقال الصفدي خلال المؤتمر إن "زيارته إلى بغداد جاءت بعد اللقاء الذي جمع الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء محمد السوداني خلال مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون الذي عقد مؤخراً في الأردن"، مشيراً إلى أن "عمان تدعم جهود الحكومة العراقية".



وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ما تم مناقشته خلال زيارته إلى بغداد"، مبيناً أن "هناك اتفاقاً على تشكيل لجان مشتركة بين البرلمانين العراقي والأردني".

المملكة