الأردن يشارك بالمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة

الوكيل الإخباري - شارك الأردن بأعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس النيابية العربية، التي انطلقت اليوم السبت، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس النيابية في الدول العربية، تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي".

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ويبحث المؤتمر الذي مثلت الأردن فيه العين إحسان بركات، مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي واللجان التحضيرية بشأن الرؤية البرلمانية العربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، وكذلك الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.



كما بحث المشاركون بالمؤتمر، الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء إطار قانوني وتنظيمي يضمن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وآمن في مختلف المجالات وعلى نحو يراعي خصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية.



وكان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، دعا إلى بلورة رؤية برلمانية مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، مؤكدا أهمية إنشاء إطار تنظيمي وتشريعي له يضمن تنظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تشارك جميع المؤسسات في الدول العربية ويأتي في مقدمتها البرلمانات المعنية.



وأشار إلى أن البرلمان العربي حرص على استثمار هذا المؤتمر حيث أعد وثيقة لرفعها إلى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ومن ثم إقرارها ورفعها إلى القادة العرب خلال القمة العربية المقبلة التي ستعقد في مملكة البحرين أيار المقبل بهدف إطلاق استراتيجية عربية موحدة فى مجال الذكاء الاصطناعي.