الأردن.. 288 ألف عامل وافد حصلوا على تصاريح عمل

الوكيل الإخباري- بلغ عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل نحو 288 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات ويعملون في الأنشطة الاقتصادية كافة، وفقا لـ وزير العمل خالد البكار.

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وقال البكار خلال رده على أسئلة نيابية تناقش الاثنين المقبل، إن العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل سارية في قطاع الزراعة وصلت إلى 57688 تصريح عمل إضافة إلى 740 عاملا وافدا حصلوا على تصاريح مياومة كعمال زراعة ( تصريح حر).



وبين البكار أن استحقاق العمالة الوافدة يعتمد على طبيعة المزروعات للأراضي الزراعية وطريقة الري ومساحات الأراضي وأعداد الأغنام أو الدواجن، موضحا أن عقد العمل الموقع بين المزارع والعامل الوافد هو الذي يحدد العلاقة التعاقدية ما بينهم.



وأكد البكار أن العمال الأردنيين وغير الأردنيين خاضعون بحكم التشريعات النافذة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 وتعديلاته.