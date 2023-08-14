الأسرة النيابية: الأردن أمام مرحلة هامة على مستوى التحديث السياسي للشباب

الوكيل الإخباري

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- قالت رئيس لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية ميادة شريم ان الأردن امام مرحلة هامة على مستوى التحديث السياسي للشباب وهذا ما يؤكد عليه دائما جلالة الملك عبدالله الثاني بأن الشباب هم من يرسمون معالم الحاضر والمستقبل.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور النائبين مروة الصعوب وريما العموش، مع رئيس جمعية تمكين للحوار الريادي والديمقراطي محمد البراري وعدد من أعضاء الجمعية.وأضافت شريم أن القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية سلطت الضوء على دور الشباب والمرأة والمشاركة الفاعلة في الحياة الحزبية والسياسية.وقدمت شريم شرحا حول دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي فضلًا عن آليات عمل اللجان والكتل النيابية وكيفية إقرار القوانين والمراحل الدستورية التي تمر بها.وأشارت الى ان كل التحديثات والقوانين التي اقرت من شأنها تعزيز الحياة الديموقراطية عن طريق تزويد الشباب والمرأة بالمعارف والمهارات اللازمة لانخراطهم في العمل السياسي والحزبي بشكل بناء وايجابي وتشكيل قوة دفع كبرى للنهوض بالوطن وبناء جدار منيع يحمي المكتسبات كافة.بدوره، قال البراري ان الهدف من الجمعية غرس مفهوم الحوار الريادي الديموقراطي بكافة القضايا الوطنية، مشيرا الى ان الجمعية تعمل على خلق حلقة وصل مع المجالس المنتخبة والجهات الصانعة للقرار .