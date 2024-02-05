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الإثنين، 05-02-2024 02:48 م

"الأسرة النيابية" تبحث بيئة العمل للنساء العاملات بالقطاع الزراعي

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، بيئة العمل للنساء العاملات في القطاع الزراعي، والقروض التي تُقدمها مؤسسة الإقراض الزراعي لغايات تمكين المرأة والتنمية الريفية.اضافة اعلان

 
وأكدت رئيستها النائب الدكتورة زينب البدول، بحضور مُدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان، أهمية المؤسسة في تحقيق برامج التنمية الريفية والزراعية المُستدامة للمرأة الأردنية وتمكينها، من خلال الخدمات التمويلية التي تُلبي حاجة العاملين في القطاع الزراعي.

وقدمت اللجنة عدد من الاستفسارات المُتعلقة ببرامج التنمية الريفية والزراعية للمرأة الأردنية، أبرزها: مشاريع تمكين المرأة وبرامج الإقراض المُقدم للأُسر الريفية، بالإضافة إلى قيمة القروض التي قدمتها المؤسسة للنساء، وأهم الشروط الواجب توافرها للحصول على القروض . 

كما تساءلت البدول عن أبرز المشاريع الناجحة، وآلية تقييم المؤسسة لها، مُطالبة في الوقت نفسه بضرورة تزويد "الأسرة النيابية" بآخر الإحصاءات المُتعلقة بتلك المشاريع.

وأشارت إلى دعم المؤسسة المُستمر للمزارعين والزراعة في الأردن، بهدف تحسين الإنتاج كمًا ونوعًا.

 




 

 


 

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