"الأُسرة النيابية" تبحث موضوعي دعم الأُسر الفقيرة ومعونة الشتاء

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، موضوع دور وزراة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في دعم الأسر الفقيرة ومعونة الشتاء.

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وقالت رئيسة اللجنة النائب ميادة شريم، ان الاجتماع جاء لمناقشة موضوع دور الوزارة والصندوق في دعم الأسر الفقيرة والمعوزة، فضلًا عن مناقشة موضوع معونة الشتاء، التي أقرها مجلس الوزراء، مؤخرًا، وكيفية صرفها على مستحقيها، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية.



وحضر الاجتماع: مساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، ووزيري التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة، والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات.



من جهته، أكد المساعيد أهمية الأمن الاجتماعي، مطالبا بتشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية، ومعرفة إلى أين تذهب مصاريف تلك الجمعيات.

وأشاد بدور وزارة التنمية الاجتماعية في دعم الأسر الفقيرة.



من جانبهم، تساءل النواب: ذياب المساعيد وامغير الدعجة وريما العموش ومروة الصعوب وتمام الرياطي ومحمد هلالات وخلدون حينا، حول آلية حصول الجمعيات الخيرية، التابعة لصندوق المعونة الوطنية، وهل من المسموح للجمعيات التعاون وتلقي الدعم من الجهات الخارجية.