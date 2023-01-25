الأسرة النيابية تثمن إقرار النواب لمعدل الجنسية

الوكيل الإخباري

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- ثمنت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية إقرار مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2023.وقالت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، على لسان رئيستها النائب ميادة شريم إن القرار جاء لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني، والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.وأوضحت أن الاقرار جاء بتمكين المرأة والتحسين من ظروفها المعيشية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، مشيرة إلى أنه جاء لإنصاف المرأة الأردنية.وأكدت شريم أن القانون الحالي لا يسمح لمن تزوجت أجنبي وأسقطت جنسيتها طواعية، استعادتها الا في حال الطلاق أو وفاة الزوج.واشارت إلى أن هذا الإقرار يسجل لمجلس النواب في تعزيز وتطوير دور المرأة في مختلف المجالات لا سيما السياسية منها.