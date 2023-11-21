الثلاثاء 21-11-2023
الوكيل الاخباري
 

أكثر من 80 شهيدا و200 جريح في قصف إسرائيلي على شمال غزة منذ فجر اليوم

مسؤول بالمستشفى الإندونيسي: كل من يخرج حياته معرضة للخطر

اعلان هام من ديوان الخدمة لهذه الفئة بشأن التعيين

مسيّرة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب لبنان

الأونروا: 75% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن

قطر: انتهاء مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و"حماس"

الطاقة: توريد النفط العراقي إلى الأردن ما زال متوقفاً

أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بكوادرنا بشمال غزة

حماس : لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بشأن اتفاق الهدنة

جيش الاحتلال يسمح بعودة سكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كلم عن غزة

عاجل

الأونروا: 75% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن

الثلاثاء، 21-11-2023 02:07 م

الأسرة النيابية تدعو المنظمات الدولية لإنقاذ أطفال غزة

20231008095037afpp-afp_33xl6cd.h-730x438


الوكيل الإخباري - قالت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأُسرة النيابية زينب البدول، إن الطفل الفلسطيني أصبح وعلى مرأى العالم، هدفًا لبنادق الاحتلال وقذائفه المُنهمرة فوق رؤوس الفلسطينيين العُزل، دون رحمة أو خوف أو التزام بالمواثيق الدولية المُتعلقة بالطفل وحمايته.

اضافة اعلان


وأكدت البدول، في بيان للجنة اليوم الثلاثاء، بمُناسبة اليوم العالمي للطفل الذي صادف أمس الاثنين، أن المُنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية تكتفي فقط بإحصاء عدد الأطفال الشهداء والجرحى في غزة، مشددة على ضرورة أن تقوم هذه المُنظمات على اختلاف أهدافها، بالتحرك لإنقاذ الطفل الفلسطيني بأسرع وقت مُمكن، لأن الشعارات تسقط أمام مشاهد قتل الأطفال وتشريدهم وتحطيم أحلامهم، جراء آلة القتل الصهيونية.

وأشارت إلى أن قرار الجمعية العامة للأُمم المُتحدة الصادر عام 1954، يوصي باعتماد (يوم الطفل العالمي)، ليكون يومًا لنشر ثقافة العناية بالأطفال وتحقيق الرفاه لهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-11-20 at 8.55.54 PM

"فلسطين النيابية" تثمن جهود الأجهزة الأمنية في جسر الملك حسين

1700491247911

مشتركة في الأعيان تلتقي رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

نواب

بيان صادر عن مجلس النواب - فيديو

63217_20_1700385645

الصفدي: اجتماع لمراجعة اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال

WhatsApp Image 2023-11-17 at 2.09.21 PM (1)

وزير الداخلية: 29 موقوفا تجاوزوا القانون واعتدوا على "الأمن" والممتلكات

6559de1b878b5

الصفدي: أي إنسان ضد القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة يعتبر خائنا للضمير

أخبار متعلقة
1700146775669

خارجية النواب تستنكر قصف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

0L5A0427

قانونية النواب تبدأ مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

2018_10_28_04_01_26

"النقل النيابية" تبحث آلية عملها

1698059341662

الفايز يؤكد ضرورة وجود جهد دولي لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين