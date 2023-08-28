الأسرة النيابية تدعو لتوفير السبل الكفيلة للنهوض بالمرأة الأردنية

الوكيل الإخباري

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- دعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الى توفير السبل الكفيلة للنهوض بالمرأة الأردنية وتمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.وأكدت أنه بات على الجميع الدفع تجاه رفد المرأة وتمكينها باعتبارها لبنة أساسية في بناء المجتمع انسجاماً مع التوجيهات الملكية الموصولة بهذا الشأن.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اللجنة بدار المجلس اليوم الاثنين، برئاسة النائب ميادة شريم بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، مع مجموعة من السيدات الناشطات سياسياً واجتماعياً ومشاركات في برنامج "مجتمعي" التابع للمعهد الوطني الديمقراطي لبحث عدد من العناوين الرئيسة المعنية بتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.وأكدت شريم أن اللجنة تتجه لتعزيز كافة الجهود المبذولة لصالح المرأة الأردنية بكل المجالات عبر صياغة استراتيجية واضحة محددة الملامح بما يسهم في التأسيس لتشبيك حقيقي فاعل ينعكس إيجاباً على دورها.وتابعت أن الاطلاع على العقبات والتحديات التي تحد من دور المرأة في الأغوار سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بالإضافة لمزيد من اللقاءات المقبلة مع الجمعيات النسائية المنتشرة بكل بقاع المملكة من شأنه الاسهام بمزيد من التأطير لتصور نيابي واضح تجاه عديد من الآليات والحلول الناجعة.وأكدت شريم والنائبين ريما العموش ومروة الصعوب أن الأردن قطع شوطاً تشريعياً وسياسياً كبيراً في مجالات جهود تمكين المرأة.وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكدت اللجنة ان الحكومة مطالبة بدعم كافة المشاريع الصغيرة بمناطق الأغوار، لافتة الى أهمية المشروعات الصغيرة والدور الذي يمكن أن تقوم به على اعتبار أنها تمتاز بالانتشار وبالتالي تعمل على زيادة فرص العمل والعمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة.