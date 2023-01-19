الأسرة النيابية تزور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

الوكيل الإخباري

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- قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ميادة شريم إن اللجنة ساهمت بإقرار العديد من حزم القوانين التي من شأنها تطوير وتمكين المرأة والطفل في مختلف المجالات.وأضافت نسعى لوصول السيدات الى البرلمان والمجالس المنتخبة عن طريق التنافس وليس مقاعد الكوتا.جاء ذلك خلال زيارة قامت بها "الاسرة النيابية" اليوم الخميس، للجنة الوطنية لشؤون المرأة، للاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن، ولقاء الأمين العام للجنة مها العلي.وشددت شريم على أن دور المرأة مكمل لدور الرجل في الأسرة وشريك أساسي في بنائها.من جهتهم قال النواب: خلدون حينا ومروة الصعوب وريما العموش إن التشريعات الأردنية أنصفت المرأة الأردنية وعملت على تمكينها في مختلف المجالات.وأكدوا أهمية أن تشمل الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة محافظات الأطراف والقرى والجمعيات الخيرية فضلا عن تقديم الدعم النفسي والمعنوي للسيدات والفتيات.من جانبها، ثمنت العلي جهود لجنة المرأة والأسرة النيابية في تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة والأسرة.وأشارت إلى سبل وآليات التعاون المستقبلية بين اللجنتين بما يصب في تعزيز مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية وتمكينها من القيام بدورها على المستوى الوطني.ولفتوا الى حملات لكسب التأييد والمناصرة لتمكين المرأة وتعريفها بحقوقها وتمكينها سياسيا واقتصاديا.