الأحد 10-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الملكية الأردنية توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع تكية أم علي

ايعاز من رئيس الوزراء للتيسير على المواطنين في رمضان

توجيهات من رئيس الوزراء اليوم الاحد

اجراءات وقرارات حكومية بشأن شهر رمضان

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي نابلس بالأردن

مفتي عام المملكة: هلال رمضان تولّد ظهر الأحد ورؤيته "غير ممكنة"

"الحسين التقنيّة" تنظم مؤتمر "مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل"

القوات المسلحة: 6 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة

الأوقاف: 15 دقيقة مدة الانتظار بين أذان الفجر و الإقامة خلال شهر رمضان

إطلاق صاروخ باتجاه موقع إسرائيلي جنوبي لبنان

الأحد، 10-03-2024 03:58 م

"الأسرة النيابية" تستعرض مسيرة المرأة الأردنية

WhatsApp Image 2024-03-10 at 3.58.27 PM


الوكيل الإخباري - استعرضت لجنة المرأة والأُسرة النيابية، خلال اجتماع، بمناسبة يوم المرأة العالمي، واليوبيل الفضي، اليوم الأحد، مسيرة المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.اضافة اعلان


وحضر الاجتماع: مُساعد رئيس مجلس النواب مياد شريم، النواب: عبير الجبور ، فليحة الخضير، صفاء المومني، هادية السرحان، بالإضافة إلى موظفات الأمانة العامة للمجلسين وعدد من سيدات المُجتمع.

وقالت رئيسة اللجنة، النائب الدكتورة زينب البدول، لقد قامت المرأة الأردنية على مدى 25 عامًا بدور بارز في الحياة العامة، مُضيفة أن المرأة الأردنية تحظى بدعم واهتمام جلالة الملك، الذي حرص منذ سلطاته الدستورية العمل على تمكين ودعم المرأة.
 
وأعربت عن اعتزازها وفخرها بالبرلمانية الأردنية، والتي تُعتبر شريكًا في المسيرة الديمقراطية، مُشيدة بأدائها المُميز على المستويين التشريعي والرقابي.

وأشادت البدول بالدور الفاعل الذي قامت به المرأة في البرلمان التاسع عشر، بالمُشاركة في إقرار التعديلات الدستورية، خصوصًا تعديل المادة السادسة من الدستور الأردني، حيث تم إضافة كلمة الأردنيات، فضلًا عن إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال تعزيز تمثيل المرأة في المكتب الدائم.

ودعت، المرأة الأردنية إلى العمل بجد واجتهاد واستغلال الفُرص التي تقدمها الدولة إليها، مُعربة عن شكرها لرئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على دعمه للقضايا المطروحة من قبل النواب السيدات.

وثمنت البدول الدور الذي تقوم به موظفات المجلس، واصفة إياهن بأنهن أصحاب خبرة.

من جانبهن، أعربت عضوات اللجنة النواب السيدات الحضور عن الفخر بالإنجازات التي حققتها النواب السيدات، في مجلس النواب التاسع عشر.
 
وأكدن أن المرأة لعبت دورًا حيويًا في المُجتمع، عبر مُشاركتها في مُختلف مناحي الحياة، لا سيما على الصعيد البرلماني، مُثمنات دعم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله للمرأة ونشاطاتها في الميادين كافة.

واستذكرن في يوم المرأة العالمي، نضال الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت وطأة الاستبداد وقوى الظلام، دفاعًا عن حقوقهن، وعن القيم العادلة الكفيلة بإنصافهن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1710071785450

مالية النواب تنهي مناقشات تقرير ديوان المحاسبة

WhatsApp Image 2024-03-10 at 2.30.28 PM

"البرلمانية الأردنية الجورجية" تلتقي السفير دزولياشيفلي

1710065340272

الخضير رئيسة لـ"البرلمانيات الأردنيات"

78253004_3347301488678505_2546188734852759552_n

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة

1709982871328

رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من المحكمة الاتحادية العليا العراقية

1709913812641

رئيس مجلس الأعيان يهنئ المرأة الأردنية في يوم المرأة العالمي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-03-10 at 2.30.28 PM

"البرلمانية الأردنية الجورجية" تلتقي السفير دزولياشيفلي

1710065340272

الخضير رئيسة لـ"البرلمانيات الأردنيات"

1709982871328

رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من المحكمة الاتحادية العليا العراقية

1707915447780

الفايز يؤكد عمق العلاقات الأردنية المغربية

WhatsApp Image 2024-02-13 at 12.36.39 PM

الصفدي يفتتح قاعات جديدة في مجلس النواب بمناسبة اليويبل الفضي

1707502296990

"الأسرة النيابية" تلتقي عاملات بالموقع الأثري للبترا