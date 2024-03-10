"الأسرة النيابية" تستعرض مسيرة المرأة الأردنية

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- استعرضت لجنة المرأة والأُسرة النيابية، خلال اجتماع، بمناسبة يوم المرأة العالمي، واليوبيل الفضي، اليوم الأحد، مسيرة المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.وحضر الاجتماع: مُساعد رئيس مجلس النواب مياد شريم، النواب: عبير الجبور ، فليحة الخضير، صفاء المومني، هادية السرحان، بالإضافة إلى موظفات الأمانة العامة للمجلسين وعدد من سيدات المُجتمع.وقالت رئيسة اللجنة، النائب الدكتورة زينب البدول، لقد قامت المرأة الأردنية على مدى 25 عامًا بدور بارز في الحياة العامة، مُضيفة أن المرأة الأردنية تحظى بدعم واهتمام جلالة الملك، الذي حرص منذ سلطاته الدستورية العمل على تمكين ودعم المرأة.وأعربت عن اعتزازها وفخرها بالبرلمانية الأردنية، والتي تُعتبر شريكًا في المسيرة الديمقراطية، مُشيدة بأدائها المُميز على المستويين التشريعي والرقابي.وأشادت البدول بالدور الفاعل الذي قامت به المرأة في البرلمان التاسع عشر، بالمُشاركة في إقرار التعديلات الدستورية، خصوصًا تعديل المادة السادسة من الدستور الأردني، حيث تم إضافة كلمة الأردنيات، فضلًا عن إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال تعزيز تمثيل المرأة في المكتب الدائم.ودعت، المرأة الأردنية إلى العمل بجد واجتهاد واستغلال الفُرص التي تقدمها الدولة إليها، مُعربة عن شكرها لرئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على دعمه للقضايا المطروحة من قبل النواب السيدات.وثمنت البدول الدور الذي تقوم به موظفات المجلس، واصفة إياهن بأنهن أصحاب خبرة.من جانبهن، أعربت عضوات اللجنة النواب السيدات الحضور عن الفخر بالإنجازات التي حققتها النواب السيدات، في مجلس النواب التاسع عشر.وأكدن أن المرأة لعبت دورًا حيويًا في المُجتمع، عبر مُشاركتها في مُختلف مناحي الحياة، لا سيما على الصعيد البرلماني، مُثمنات دعم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله للمرأة ونشاطاتها في الميادين كافة.واستذكرن في يوم المرأة العالمي، نضال الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت وطأة الاستبداد وقوى الظلام، دفاعًا عن حقوقهن، وعن القيم العادلة الكفيلة بإنصافهن.