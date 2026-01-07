"الأسرة النيابية" تضع خطتها وتنتخب نائبًا للرئيس ومقررًا للجنة

06:41 م

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فليحه الخضير، حيث وضعت اللجنة خطة عملها للمرحلة المقبلة، وناقشت السبل الكفيلة بتطوير أدائها التشريعي والرقابي.





وأكدت الخضير أن اللجنة تُعنى بقضايا المرأة والأسرة بصورة متكاملة، مشددة على أن دورها لا يقتصر على مشاركة النائبات فقط، بل يشكل النواب شريكًا أساسيًا في دعم منظومة الأسرة وتعزيز استقرارها.



واستعرضت الخضير أبرز المهام المناطة باللجنة، وفي مقدمتها دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات المتعلقة بالمرأة والأسرة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التشريعات ذات الصلة.



وأشارت إلى أهمية دعوة الجهات المعنية لمناقشة المقترحات والوقوف على المعوقات، وتفعيل مركز دراسات متخصص في قضايا الأسرة، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية، وتعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.



وخلال الاجتماع، انتخب أعضاء اللجنة النائب شفاء مقابلة نائبًا لرئيس اللجنة، والنائب إسلام العزازمة مقررًا لها.



وشارك في الاجتماع النواب: إسلام العزازمة، ورانيا خليفات، وشفاء مقابلة، وإيمان العباسي، ومي الحراحشة، حيث شددوا على أهمية تكامل الجهود التشريعية والرقابية، بما يسهم في تمكين المرأة وتعزيز دور الأسرة في المجتمع.

