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الأسرة النيابية تعقد جلسة حول مقترح قانون الانتخاب

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الجمعة، 18-02-2022 01:15 م

الأسرة النيابية تعقد جلسة حول مقترح قانون الانتخاب

نواب


 الوكيل الإخباري - واصلت ورشة العمل التدريبية بعنوان: " أساليب الضغط والمناصرة حول مقترحي قانوني الانتخاب والأحزاب"، أعمالها لليوم الثاني على التوالي.

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وبحسب بيان صحفي أصدرته لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، عقدت صباح اليوم الجمعة، على هامش الورشة، جلسة بعنوان " مقترح قانون الانتخاب"، تطرق فيها مدير مركز الحياة (راصد)، الدكتور عامر بني عامر، إلى المقترحات التي تعمل على إقرار قانون انتخاب يعزز المشاركة السياسية واعطاء تمثيل أكبر للمرأة في البرلمان.
واستعرض بني عامر أهداف قانون الانتخاب كإنشاء مجلس نيابي قوي من ناحية الرقابة والتشريع، وأن يكون ممثلاً لكافة فئات المجتمع، وأن يكون مستقراً ويحقق النزاهة والحرية والشفافية.


بدورها، قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، إن الورشة تهدف إلى تعزيز وتمكين النساء للأدوار القيادية من خلال مناقشة مقترحات حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب .


وأضافت، أن اللجنة ستسعى لتقديم كافة الاقتراحات لتجويد مشروعي القانونين وإخراجهما بصورة أفضل للتشجيع على المشاركة السياسية وتمثيل أكثر للمرأة.
بدورهن قدمن السيدات النواب: عائشة الحسنات وزينب البدول وتمام الرياطي ورهق الزواهرة وهادية السرحان واسماء الرواحنة وآمال الشقران، العديد من المداخلات حول تعزيز المشاركة السياسية وتمثيل المرأة أكثر في البرلمان.


يشار إلى أن برنامج راصد، يعقد الورشة بالتعاون مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية و منتدى الاتحادات الفدرالية الكندية، في محافظة العقبة، على مدار ثلاثة أيام.


 




 

 


 

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