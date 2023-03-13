الأسرة النيابية تلتقي المديرة التنفيذية للمبادرة النسوية الأورومتوسطية

الوكيل الإخباري

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- قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، ميادة شريم، إن اللجنة تُولي جُلَّ اهتمامها لتعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.وأضافت، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين، المُديرة التنفيذية للمُبادرة النسوية الأورومتوسطية، يوريانا جونسون، ومُمثلين عن المرصد الإقليمي لمؤسسات المُجتمع المدني، أن "الأسرة النيابية" والمُبادرة تشتركان بالأهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفُرص بين الجنسين، والحد من المُعيقات التي تواجه المرأة.وأشارت شريم إلى أهمية مُكافحة العنف ضد المرأة من خلال تنفيذ حملات توعوية في المدارس والجامعات، فضلًا عن عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بهذا الشأن.وأوضحت أن اللجنة تسعى لتعزيز مُشاركة المرأة الاقتصادية، ووضع آليات للنهوض بمُشاركتها في سوق العمل، وتعزيز نشاطها الاقتصادي، والعمل على خلق بيئة عمل داعمة للنساء على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والمهنية.ودعت شريم إلى ضرورة معرفة مُعالجة أسباب انسحاب النساء من سوق العمل، والتي تؤثر على مُعدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن مُناقشة أهمية تطوير التشريعات وتنفيذها بطريقة مُتكاملة وشمولية، إضافة إلى العمل على تطوير بيئة عمل لائقة للمرأة.