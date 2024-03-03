الأُسرة النيابية تلتقي المُدير التنفيذي لـ"جيدكو"

الوكيل الإخباري

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- أكدت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأُسرة النيابية، زينب البدول، أهمية تعزيز تمكين السيدات ومُشاركتهن اقتصاديًا، داعية إلى ضرورة تقديم كُل التسهيلات أمام السيدات للعمل على فتح مشاريعهن الخاصة.جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الأحد، المُدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، عبدالفتاح الكايد، وعدد من مُدراء الوحدات في المؤسسة.من جهتهم، دعا النواب: هادية السرحان، عبير الجبور، فليحة السبيتان، صباح الدردور، هيثم زيادين، فريد حداد، إلى ضرورة تمكين المرأة اقتصاديًا، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.بدوره، استعرض الكايد آلية عمل المؤسسة وأُسس تقديم المنح للمُستفيدين، قائلًا إن هُناك استراتيجية للمؤسسة تنفذ عبر 3 أعوام، فضلًا عن خطة عمل في المُحافظات ضمن محاور رئيسة، أبرزها: التعافي الاقتصادي، والاقتصاد الأخضر، ومُطابقة المشاريع للمعايير الدولية.وأضاف أن المؤسسة تُصمم وتُنفذ مجموعة مُتنوعة من برامج التنمية والتطوير التي تستهدف قطاعات مُختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والصناعة الزراعية.وأشار الكايد إلى أنها مؤسسة حُكومية مُستقلة، يقودها مجلس إدارة، يُمثل القطاعين العام والخاص بالتساوي، ويرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين.وأوضح أن المؤسسة ليس لها أي فروع في المُحافظات، بينما تُقدم خدماتها إلكترونيًا، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيلًا على الموظفين، لافتًا إلى أن 92 بالمئة من الخدمات إلكترونية.وتابع الكايد أن المؤسسة تقدم خدماتها لـ1580 مُستفيدًا ومُستفيدة، 54 بالمئة منهم نساء.من جانبه، استعرض مُدير وحدة تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل في المؤسسة، زيد النسور، أهداف المشروع، والتي تتمثل بتحسين فُرص الحصول على التمويل في المناطق الريفية، عبر بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المُزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمُتوسطة، ودمج صغار المُزارعين في سلسلة القيمة، وخلق فُرص عمل في المناطق الريفية للشباب والنساء، والمُساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل.ويستهدف المشروع مُحافظات: عجلون، جرش، البلقاء، مأدبا، المفرق، إربد، الزرقاء، الكرك، الطفيلة، معان، حسب النسور الذي قال إن المشروع يوفر 6 آلاف فُرصة عمل، 47 بالمئة منها للنساء.وأضاف النسور أن المشروع يُشجع على الأفكار الإبداعية، ويُدرب السيدات، ويصقل مهاراتهن لتأسيس مشاريعهن على نحو أفضل.