الأسرة النيابية تهنئ المرأة بيومها العالمي

الوكيل الإخباري - هنأت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، المرأة الأردنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم، متمنية لها المزيد من التقدم والعطاء في مختلف الميادين.

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وأشادت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، بالإنجازات الرائدة التي حققتها المرأة على مختلف الصعد وبالمواقع التي شغلتها وأثبتت جدارتها وتميزها فيها.

وقالت إن المرأة لعبت دورا حيويا في مجتمعاتنا عبر مشاركتها الملهمة في مختلف مناحي الحياة، لا سيما على الصعيد البرلماني، مثمنة بهذه المناسبة دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله للمرأة ونشاطاتها في مختلف الميادين.



وأعربت رئيسة اللجنة النائب ميادة شريم عن اعتزازها وفخرها بالمرأة البرلمانية التي تعتبر شريكا محوريا في المسيرة الديموقراطية، مشيدة بأدائها المميز على المستويين التشريعي والرقابي.