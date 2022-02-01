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الثلاثاء، 01-02-2022 03:29 م

الأسرة النيابية تهنئ بيوم المرأة العربية

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الوكيل الإخباري - أشادت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية بالإنجازات الرائدة التي حققتها المرأة العربية على مختلف الصعد، مشيرة الى الحضور المميز الذي وصلت اليه في مختلف المواقع التي تقلدتها.اضافة اعلان


وأعربت رئيس اللجنة النائب عبير الجبور عن اعتزازها وفخرها بالمرأة العربية باعتبارها شريك محوري في مسيرة البناء والتنمية المستدامة.

وقالت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم المرأة العربية، الذي يصادف في الأول من شباط كل عام، أن المرأة لعبت دوراً حيويا في مجتمعاتنا عبر مشاركتها المُلهمة في مختلف مناحي الحياة، لاسيما على الصعيد البرلماني.

 




 

 


 

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