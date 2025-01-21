الأسرة النيابية: مراجعة التشريعات وتمكين المرأة ضمن أولوياتنا

الوكيل الإخباري- أكدت نائب رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية بيان المحسيري، أن اللجنة ستعمل على مراجعة ودراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة، بما يعزز دور المرأة وتمكينها في المجتمع.

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وأضافت، لدى ترؤسها اجتماع اللجنة الثلاثاء لبحث آلية عملها، أن اللجنة تعتزم القيام بجولات عمل ميدانية للمحافظات للاطلاع على واقع المرأة والتحديات التي تواجهها.



ولفتت إلى أن اللجنة لديها خطة عمل واضحة لخدمة الأسرة، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبحث قضايا المرأة والأسرة.



وأكدت أن للأسرة دورًا فاعلًا في المجتمع كونها أكثر المؤسسات انضباطًا وتأثيرًا من خلال الرقابة والتوجيه الاجتماعي، حيث تساهم في غرس السلوك السليم والعادات التي تنسجم مع قيم المجتمع.