الثلاثاء 13-12-2022
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الثلاثاء، 13-12-2022 12:25 م

الأعيان: ارتفاع الأسعار ظاهرة طالت كافة الدول

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الوكيل الإخباري - دعا مجلس الأعيان إلى تغليب لغة الحكمة والابتعاد عن إثارة الفوضى وجلوس كافة الأطراف ذات العلاقة بقضية إضرابات قطاع النقل لبحث المطالب بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة تلبي مطالبهم وفق الإمكانيات المتاحة.اضافة اعلان


وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، إن الوصول إلى تفاهمات مشتركة، سيفوت الفرصة على كل من يحاول العبث بجبهتنا الداخلية واستقرار بلدنا، مشيدا بحرص غالبية المضربين على الالتزام بالنظام العام والقانون.

كما دعا الجميع إلى انتهاج سبل الحكمة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل الظروف الراهنة التي يواجه فيها تحديات وضغوطات اقتصادية وأمنية بسبب ما يجري حوله من صراعات وأزمات، رتبت على الدولة أعباء كبيرة.

وبيّن المجلس أنه يدرك حجم الضعوطات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، ويثمن عدم التعرض للممتلكات الخاصة والعامة، واحترام سيادة القانون وأمن الوطن واستقراره.

وشدد على أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني يشهد أوسع وأكبر إصلاحات وطنية شاملة بهدف تعزيز المشاركة الشعبية، وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة، وتكريس نهج المساءلة والمحاسبة، وتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم.

ولفت المجلس إلى أنه يدرك أن ارتفاع الأسعار ظاهرة طالت كافة الدول، الا أنه يذكر بأهمية مراعاة ظروف الفئات الأكثر تضررا في هذه الظروف التي تشهد ارتفاعات كبيرة طالت أسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها النفط والغذاء.

 




 

 


 

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