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الأربعاء، 27-04-2022 05:56 م

الأعيان يتبرع بـ5 آلاف دينار لصالح الأسرّة البيضاء

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الوكيل الاخباري -  زارت اللجنة المشتركة ( لجنة الحريات وحقوق المواطنين ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية) في مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، دار الضيافة للمسنين (الأسرّة البيضاء)، وقدمت تبرعًا ماليًا لصالح الدار بقيمة 5 آلاف دينار.

ويأتي تبرع اللجنة المشتركة، التي اطلعت خلال الزيارة على واقع الخدمات التي تقدمها الدار للمقيمين فيها، من خلال صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بأعضاء مجلس الأعيان، الذي أنشأهُ المجلس بقرار من رئيس المجلس فيصل الفايز بداية عام 2017.

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