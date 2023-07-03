الإثنين 03-07-2023
الوكيل الاخباري

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

وصول باخرة سياحية الثلاثاء إلى ميناء العقبة على متنها 2900 شخص

مجلس نقابة الصحفيين يصادق على شطب عضوية الزميلين قبيلات وبرية

شويغو يعلن عن تدمير الجيش الروسي جميع دبابات ليوبارد الألمانية التي سملتها بولندا لأوكرانيا

الامن العام : ضبط شخص تهجم على محل حلويات

إنقاذ شخص سقط ببئر ماء فارغة بإربد

وزير الزراعة: نصيب الفرد من المياه في الأردن 62 م3 سنويا

الجمارك: 128 ألف مسافر عبر المنافذ الحدودية في العقبة خلال عطلة العيد

بدء أولى امتحانات "التوجيهي" غدا الثلاثاء

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين، 03-07-2023 12:25 م

الأعيان يدين الإعتداء الوحشي على جنين ومخيمها

image (49)


الوكيل الإخباري - دان مجلس الأعيان الاعتداء الوحشي والعدوان الهمجي، الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم الاثنين، وذهب ضحيته خمسة شهداء حتى الظهيرة، اضافة الى وقوع عدد كبير من الاصابات بين المواطنين بعضها حالات خطرة وحرجة .اضافة اعلان


واستهجن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في بيان اصدره اليوم الاثنين، صمت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان، على جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة وجيشها وقطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان هذا الصمت المريب على ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل، بمثابة وصمة عار في جبين الانسانية والمدافعين عن حقوق الانسان من مختلف منظمات المجتمع المدني في العالم .

وطالب الفايز كافة القوى الحية المؤمنة بحق الحياة والحرية للشعوب بممارسة ضغوطات على دولها، بهدف دفع الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي الى اتخاذ تدابير حازمة وفورية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية، ومحاسبة اسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الممارسات العنصرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جنين وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تأتي بموافقة ودعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

وأضاف الفايز :"اننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات الإرهابية والهمجية الإسرائيلية، فإننا في مجلس الأعيان نؤكد دعمنا الكامل لمختلف الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق شعبها في الحرية والاستقلال"، مؤكدا بذات الوقت على ضرورة ان يكون هناك موقفا عربيا مساندا للجهود التي يبذلها جلالته على مختلف الصعد، نصرة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6423

مشتركة نيابية تناقش مع الأعلى للسكان تداعيات التغير الديموغرافي

0L5A6224

مجلس النواب يطالب بتحرك عربي ودولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال في جنين

M63A0259

تعليم النواب تُهنئ "الأردنية" و"العلوم والتكنولوجيا" لحصولهما على مراتب مُتقدمة بتصنيف (QS) العالمي

0L5A6467

مجلس النواب: استلام 4 مشاريع قوانين لإقرارها في الاستثنائية

0L5A6423

"خارجية النواب" تستنكر جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

WhatsApp Image 2023-06-30 at 6.20.53 PM

حزب الاتحاد الوطني يدين ويستنكر الجريمة النكراء والمتمثلة في إحراق القرآن الكريم في السويد

أخبار متعلقة
1686569915169

لجنة الأخوة الأردنية القطرية في الأعيان تلتقي السفير القطري

WhatsApp Image 2023-06-10 at 3.09.09 PM

الصفدي: نتطلع لوصول عدد أكبر من النساء للبرلمان

26024552_10159784485680424_1249081769_o_0

وفد من الأعيان يشارك في أعمال قمة القيادات السياسية النسائية

0L5A6467

طاقة النواب تؤكد ضرورة وجود استراتيجية تجعل من الأردن مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء

1686138289979

الفايز يجري مباحثات مع رئيس مجلس النواب المصري

1685882042243

لجنة المرأة في الأعيان تبحث المشاركة النسائية في العمل الحزبي