الأعيان يدين الإعتداء الوحشي على جنين ومخيمها

الوكيل الإخباري

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- دان مجلس الأعيان الاعتداء الوحشي والعدوان الهمجي، الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم الاثنين، وذهب ضحيته خمسة شهداء حتى الظهيرة، اضافة الى وقوع عدد كبير من الاصابات بين المواطنين بعضها حالات خطرة وحرجة .واستهجن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في بيان اصدره اليوم الاثنين، صمت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان، على جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة وجيشها وقطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان هذا الصمت المريب على ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل، بمثابة وصمة عار في جبين الانسانية والمدافعين عن حقوق الانسان من مختلف منظمات المجتمع المدني في العالم .وطالب الفايز كافة القوى الحية المؤمنة بحق الحياة والحرية للشعوب بممارسة ضغوطات على دولها، بهدف دفع الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي الى اتخاذ تدابير حازمة وفورية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية، ومحاسبة اسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الممارسات العنصرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جنين وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تأتي بموافقة ودعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.وأضاف الفايز :"اننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات الإرهابية والهمجية الإسرائيلية، فإننا في مجلس الأعيان نؤكد دعمنا الكامل لمختلف الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق شعبها في الحرية والاستقلال"، مؤكدا بذات الوقت على ضرورة ان يكون هناك موقفا عربيا مساندا للجهود التي يبذلها جلالته على مختلف الصعد، نصرة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.