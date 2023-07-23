الأعيان يصادق على معدل قانون الشركات

الوكيل الاخباري - صادق مجلس الأعيان في أولى جلساته في الدورة الاستثنائية، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، على قرار النواب الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 .



وينقل المشروع، المواد المتعلقة بإنشاء شركات رأس المال المغامر من النظام المعمول به حالياً إلى قانون الشركات، في إطار استكمال المنظومة التشريعية لتحسين البيئة الاستثمارية، ولاسيما المتعلقة بصناديق الاستثمار.

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