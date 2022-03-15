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الثلاثاء، 15-03-2022 12:42 م

الأعيان يعيد للنواب قانون الأحزاب السياسية

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديلات على المواد 10 و31 و40، ما يعني إعادته لمجلس النواب.

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وفي الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس بالإنابة سمير الرفاعي وحضرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، رفض المجلس، قرار النواب تخفيض نسبة الشباب والمرأة في الحزب الى 10%، والإبقاء على نسبة 20% الواردة بمشروع الحكومة لكل من الشباب (18- 35 سنة) والمرأة، اضافة الى اشتراط حضور "الأغلبية" بدلاً من "ثلث" الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية.

 

كما رفض الأعيان قرار النواب القاضي بتمديد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للأحزاب القائمة حالياً، الى سنة ونصف بدلاً من سنة واحدة كما ورد الحكومة.


ويشترط مشروع القانون كما أقره مجلس الأعيان، على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، بحيث لا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20%، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن اغلبية الأعضاء المؤسسين.

 


 




 

 


 

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