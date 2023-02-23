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الخميس، 23-02-2023 01:20 م

الأعيان يُقدم 40 ألف دينار مساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا

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الوكيل الإخباري - قدم مجلس الأعيان اليوم الخميس مبلغ 40 ألف دينار للهيئة الخيرية الهاشمية كمساعدات إنسانية للأسر السورية المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا مؤخرا.

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وبحسب بيان لمجلس الأعيان اليوم الخميس، إن قيمة التبرع تم رصدها من صندوق المسؤولية الاجتماعية لأعضاء مجلس الأعيان، الذي أنشأه المجلس بقرار من رئيسه فيصل الفايز بداية عام 2017.


وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن التبرع يأتي في إطار دور أعضاء مجلس الأعيان، وإيمانهم بضرورة تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة والمتضررة من الكوارث الطبيعية.


وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي اقتداء بالنهج الملكي الهاشمي، فجلالة الملك عبدالله الثاني، دائما يكون أول المبادرين الذين يمدون يد العون والمساعدة لكافة المحتاجين والمتضررين من النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، كما أن جلالته يوجه الحكومات باستمرار إلى سرعة إرسال المساعدات اللازمة لهم ومدهم بالعون وتزويدهم بالمستلزمات الضرورية.


وأوضح الفايز أن تبرع مجلس الأعيان يأتي من الاقتطاعات الشهرية الثابتة من مكافآت الأعيان فقط، دعما لصندوق المسؤولية الاجتماعية في المجلس.


وسلم الأعيان مساعد رئيس المجلس مفلح الرحيمي وأحمد علي العويدي وعيسى مراد، المبلغ لأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين محمد الشبلي.

 




 

 


 

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