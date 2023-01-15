الأعيان يُقر مشروعي قانوني معدل منطقة العقبة الاقتصادية ومعدل تنظيم الموازنة

الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، اليوم الأحد، مشروعي قانوني معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومعدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، كما وردا من مجلس النواب.

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وجاء مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفقًا لأسبابه الموجبة، لإلزام الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات قبل التسجيل لدى السلطة، ولإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعية اتساقًا مع إلغاء قانونها، وليتوافق النظام الضريبي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع المعايير والقواعد الضريبية الدولية.



في حين يأتي مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، بحسب أسبابه الموجبة، في ضوء التعديلات الدستورية على المادة 112 من الدستور، التي أوجبت تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحدة يتضمن موازنات الوحدات الحكومية.



كما يأتي أيضًا لإيجاد الاتساق في الأحكام ما بين قانون تنظيم الموازنة العامة مع مشروع قانون الموازنة العامة الحالي، ومشاريع قوانين الموازنة العامة المُقبلة.



وجرى في بداية الجلسة قراءة الفاتحة على عدد من أعضاء مجلس الأعيان، الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال الفترة الماضية، بعد حياة حافلة بالعطاء خدمة لوطنهم ومليكهم.



وتقدم الفايز لذوي وأسر كل من الدكتور عبدالسلام المجالي، والدكتور عبدالمجيد ذنيبات، والدكتور واصف عازر، وينال حكمت، وأديب هلسه، وعادل ارشيد، وسمير قردن، بأحر التعازي والمواساة، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.