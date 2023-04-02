الأعيان يقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض كندي

الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية اليوم الأحد، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض بين الأردن وكندا لسنة 2023، بعد أن أقرته اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، كما ورد من النواب.

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وتقدر قيمة القرض بحسب الاتفاقية 120 مليون دولار على مدار عشر سنوات، فيما تبلغ فوائد القرض 18 مليون دولار.



وأقرّت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة رجائي المعشر الخميس الماضي، مشروع القانون.



وقال المعشر، إن القرض السيادي بين الحكومتين الأردنية والكندية، سيذهب لوزارة التربية والتعليم لغايات إصلاح التعليم المهني والخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن.