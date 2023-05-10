الأعيان يقر معدلي أصول المحاكمات الشرعية والمدنية

الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان القانونين المعدلين لقانوني أصول المحاكمات الشرعية، وأصول المحاكمات المدنية لسنة 2023 كما وردا من مجلس النواب.

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جاء ذلك خلال جلسة الأعيان اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسه فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.



وأرجأ العين الدكتور رجائي المعشر مناقشة سؤاله للحكومة المتعلق بمعيقات الاستثمار في قطاع التعدين، لعدم حضور الوزير المعني (وزير الطاقة والثروة المعدنية)، مشيرا إلى عدم كفاية الأجوبة الواردة من الحكومة وعزم اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان عقد اجتماع خاص لمناقشة هذا الموضوع بشكل يليق بالمجلس ودوره.



ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا الفاتحة على روح الوزير والعين الأسبق عارف البطاينة الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.