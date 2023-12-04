الأعيان يقر معدلي تنظيم العمل المهني وضريبة بيع العقار

الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان، القانونين المعدلين لقانوني تنظيم العمل المهني وضريبة بيع العقار، كما وردا من مجلس النواب، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

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وينظم معدل تنظيم العمل المهني المحلات المهنية وتصنيفها إلى مهن وليس فئات، فيما تخفض تعديلات ضريبة بيع العقار نسبة الضريبة لتصبح 3 بالمئة بدلاً من 4 بالمئة، مع استثناء عقود بيع المرابحة من ضريبة بيع العقار.



وأوصى الأعيان الحكومة بإجراء دراسة أثر على إيرادات الخزينة، نتيجة زيادة مدة معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة، وتحديد قيم إدارية عادلة لاحتساب الرسوم تأخذ بعين الاعتبار السعر السوقي الحقيقي للعقارات، إضافة إلى عدم اعتماد الحكومة فرضيات في قراراتها المالية قبل إقرارها من مجلس الأمة، وعدم تحويل التشريعات التي تشكل بمجملها حزمة تشريعية واحدة ذات علاقة في ذات الوقت حتي يتم مناقشتها من قبل مجلس الأمة بصورة متكاملة.



ووافق الأعيان على إنشاء لجنة متخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس، بناءً على مقترح من العين آسيا ياغي، فضلاً عن الموافقة على طلب انضمام العين جمال الخريشة، إلى عضوية لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين، وانضمام العين عاطف الحجايا، إلى عضوية لجان: الزراعة والمياه، والعمل والتنمية الاجتماعية، والطاقة والثروة المعدنية.



وتلا أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود، في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة تعيين الدكتور عاطف الحجايا، عضواً في المجلس اعتبارا من 29 تشرين الأول الماضي، كما أدى الحجايا القسم الدستوري أمام الأعيان عملاً باحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس.