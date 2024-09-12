الأعيان ينعون زميلهم الأسبق طراد الفايز

واكد المجلس في بيان، أن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين وقامة وطنية مشهود لهم بالكفاءة والتميز، وقدم خدمات كبيرة لوطنه في مواقع المسؤولية التي تسلم قيادتها ومختلف ميادين العمل العام، كما كان صاحب حضور كبير في مجلس الأعيان، في إطار العمل التشريعي والرقابي للمجلس ومختلف مواقف المجلس من القضايا الوطنية.
وأضاف، انه اذ يتقدم بصادق العزاء وأحر المواساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه ومن زميلهم رئيس المجلس فيصل الفايز فانه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
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