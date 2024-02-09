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الجمعة، 09-02-2024 06:17 م

الأعيان يواصل مؤتمره بشأن متابعة سياسات البيئة والنقل والبطالة

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الوكيل الإخباري - واصل مجلس الأعيان في منطقة البحر الميت، اليوم الجمعة، أعمال مؤتمره بشأن متابعة سياسات البيئة والنقل والبطالة، الذي تُنظمه لجنة مشتركة تضم 9 لجان دائمة في المجلس بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية في عمّان.

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ويهدف المؤتمر، الذي يختتم أعماله يوم غد السبت، لمتابعة مخرجات التغير المناخي وتوصيات قطاع النقل والتغلب على البطالة، وذلك استجابة لورقة سياسات بحثية، تبناها مجلس الأعيان، بعد مؤتمره "اقتصاديات تغير المناخ - فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ".


وعرضت جلسات المؤتمر كل من وزارات الزراعة النقل والمياه والري، إضافة إلى أمانة عمّان الكبرى، مصفوفة تتضمن الأولويات الوطنية من احتياجات الوزارات وأذرعها، إلى جانب المشاريع الوطنية.


وقدم المصفوف عن وزارة الزراعة، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، وعن النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري مدير عام الهيئة المهندس عبد الرحيم الوريكات، وعن وزارة المياه أمين عام وزارة المياه الدكتور جهاد محاميد، وعن الأمانة المهندسة نسرين الداوود.


وأدار أولى جلسات اليوم النقاشية، رئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس العين الدكتور ياسين الحسبان، الذي تحدث عن أهمية تطبيق ما تتضمنه السياسات والمصفوفات بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة.
وتناولت الجلسة الثانية، التي أدارتها رئيس لجنة التربية والتعليم الدكتورة محاسن الجاغوب، قطاع النقل، حيثُ تحدثت العين الجاغوب عن أهمية تطوير وتنظيم قطاع النقل العام.


وتضمنت الجلسة، التي حضرتها وزيرة النقل وسام التهتموني، وأمين عام الوزارة بالوكالة المهندس أسامه كرادشة، عرضاَ لأهم مشاريع الوزارة ومبادراتها، التي تهدف إلى توفير نقل منتظم وآمن ومستدام.

 




 

 


 

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