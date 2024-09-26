الأمانة العامة تُصدر تعميما هاما للنواب

وتاليا نص التعميم:
أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة النواب الكرام… استناداً لنص المادة (٨٠) من الدستور و المادة (٤) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن النائب يمارس عمله النيابي بعد أداء القسم المنصوص عليه في المادتين المذكورتين التزاماً بأحكام الدستور والنظام الداخلي.
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