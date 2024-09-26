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الأمانة العامة تُصدر تعميما هاما للنواب

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب
الخميس، 26-09-2024 06:48 م
الوكيل الإخباري-   عممت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، على النواب بشأن ممارسة عملهم النيابي.اضافة اعلان


وتاليا نص التعميم:

أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة النواب الكرام… استناداً لنص المادة (٨٠) من الدستور و المادة (٤) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن النائب يمارس عمله النيابي بعد أداء القسم المنصوص عليه في المادتين المذكورتين التزاماً بأحكام الدستور والنظام الداخلي.
 
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