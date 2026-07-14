الأمانة العامة للنواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس الرياطي

الوكيل الإخباري- تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة سنتين.

اضافة اعلان



وبحسب الإجراءات القانونية أحالت الأمانة العامة القرار إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لاتخاذ المقتضى القانوني، والسير بإجراءات شغور المقعد النيابي وتحديد المرشح الذي سيشغل المقعد وفقًا لأحكام قانون الانتخاب.