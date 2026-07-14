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الأمانة العامة للنواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس الرياطي

مجلس النواب يُقر "مُعدل السير"
مجلس النواب
 
الثلاثاء، 14-07-2026 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة سنتين.

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وبحسب الإجراءات القانونية أحالت الأمانة العامة القرار إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لاتخاذ المقتضى القانوني، والسير بإجراءات شغور المقعد النيابي وتحديد المرشح الذي سيشغل المقعد وفقًا لأحكام قانون الانتخاب.


وكان مجلس النواب الـ 20، عقد الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة.

 
 


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