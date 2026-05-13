"الأمة النيابية" تبحث في العقبة ملفات الخدمات والتشغيل والمشاريع التنموية

الوكيل الإخباري- زارت كتلة حزب الأمة النيابية، برئاسة النائب صالح العرموطي، اليوم الأربعاء، محافظة العقبة، حيث التقت محافظ العقبة أيمن العوايشة، ومديري الدوائر الرسمية والخدمية، لبحث عدد من القضايا الخدمية والتنموية المرتبطة باحتياجات المواطنين في المحافظة. اضافة اعلان





وأكد العرموطي أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة التحديات التي تواجه العقبة، مشيراً إلى أن الكتلة تتابع ملفات الخدمات العامة والبنية التحتية والتشغيل والاستثمار، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الواقع الخدمي والتنموي والاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم، والعمل على متابعتها مع الجهات المعنية، داعياً إلى تسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تنعكس على الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين.



وشدد على أهمية دعم القطاعين الاقتصادي والسياحي في العقبة، لما لهما من دور في توفير فرص العمل وتحفيز الاستثمار، إلى جانب مواصلة تطوير المدينة وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي وسياحي واستثماري، مؤكداً كذلك أهمية دعم قطاع التربية والتعليم وتحسين البيئة التعليمية في المدارس من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الإمكانات اللازمة للطلبة والمعلمين.



وفي الشأن الوطني، أشار إلى عودة منطقتي الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية، مؤكداً أن ذلك تحقق بفضل مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني والتفاف الأردنيين حول قيادتهم.



من جانبه، استعرض العوايشة أبرز المشاريع والمبادرات التي تنفذها المحافظة، مؤكداً أهمية تطوير الخدمات والبنية التحتية وتعزيز المشاريع الاستثمارية والتنموية في العقبة.



وقال إن العقبة تحظى بمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب اهتمام الحكومة ورئيس الوزراء، الذي زار المحافظة ثلاث مرات خلال العام الجاري واطلع على عدد من المشاريع وواقع الخدمات فيها.



وأشار إلى أن العقبة ستكون منطلقاً لعدد من المشاريع الوطنية الكبرى، أبرزها مشروع الناقل الوطني ومشروع السكك الحديدية، إلى جانب تطوير الميناء والتوسع في المشاريع الصناعية والسكنية.



وأكد أن زيارة الكتلة النيابية تعكس متانة العلاقة التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن المحافظة ترحب دائماً بزيارات النواب والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات بما يخدم مصلحة المواطنين.



وفي رده على مداخلات النواب واستفساراتهم، أوضح أن القضايا المتعلقة بالخدمات والتشغيل والبنية التحتية والمشاريع التنموية تحظى بمتابعة مستمرة من الجهات المعنية، ضمن خطط تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة.



بدورهم، أكد النواب لبنى نمور، حسن الرياطي، ناصر النواصرة، إبراهيم الحميدي، سالم أبو دولة، حامد الرحامنة، خضر بني خالد، باسم الروابدة، أيمن أبو الرب، رائد القطامين، علي الخزعلي، وفتحي البوات، أهمية متابعة القضايا المطروحة والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، مشددين على ضرورة أن تنعكس المشاريع التنموية والاستثمارية على تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.



وأشاروا إلى عدد من الملفات المتعلقة بأولوية تشغيل أبناء العقبة في المشاريع الاستثمارية ومشاريع السكك الحديدية الجديدة، إضافة إلى قضايا النقل والشحن وتحسين الخدمات الأساسية والبيئية والسياحية، وتطوير شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية.





