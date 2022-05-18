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الأربعاء، 18-05-2022 04:04 م

الأميرة دانا فراس تلتقي لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان

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الوكيل الإخباري - التقت سمو الأميرة دانا فراس رئيس مجلس إدارة الجمعيّة الوطنيّة للمحافظة على البترا، وسفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، اليوم الأربعاء، لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، وذلك لاطلاع اللجنة على الواقع التراثي والسياحي في الأردن.

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وعرضت سمو الأميرة دانا فراس ملخصًا عن أهم منجزات الجمعية وأنشطتها ومشاريعها، والتي تأسست منذ 30 عامًا، بهدف تشجيع وتعزيز نهج الإدارة المستدامة لمواقع التراث الثقافي من خلال تنفيذ مشاريع متعددة الأوجه، تهدف إلى تعزيز الحفاظ على مواقع التراث العالمي والحياة البرّية، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في المملكة، وتطوير برامج للصناعات الثقافية كمصدر دخل يدعم السياحة.


وأوضحت سموها أن الجمعية عملت على تنفيذ أول برنامج تعليمي ثقافي توعوي شامل، يهدف لتعليم وتوعية الأطفال من عمر 7 سنوات وحتى 18 عامًا بكل ما يتعلق بقيم التراث الثقافي، وكيفية المحافظة عليه، والتعريف بالقيم التراثية والإرث والهوية الأردنية والاعتزاز بها كجزء من المواطنة الحقيقية، مبينة أنه جرى تنفيذ البرنامج في 8 محافظات، واستفاد منه 3 آلاف طالب وطالبة.


من جهته، قال رئيس اللجنة العين الدكتور نضال القطامين، خلال اللقاء الذي جرى بدار مجلس الأعيان، إن القطاع السياحي والتراثي في الأردن يحتل مكانة بارزة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يعد رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني، ولديه القدرة على تنمية شاملة في أرجاء الوطن، من خلال تشغيل الأيدي العاملة الأردنية.


وأشار إلى أن الزيادة في أعداد زوار المملكة والارتفاع المتحقق بالدخل السياحي جاء نتيجة الإجراءات التخفيفية، التي اتخذتها الحكومة بالآونة الأخيرة على قيود السفر، بعد عدة قيود فرضتها جائحة كورونا.


من جانبهم، أشاد الأعيان بدور الجمعية للحفاظ على التراث ونشر التوعية، وتوحيد إدارة مصادر التراث لرفع نسبة مساهمة القطاع في الدخل الاجمالي الوطني، وتنمية وتنوع الموارد التراثية وترويجها محليا وعالميا.

 




 

 


 

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