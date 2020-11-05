الإبقاء على اسم الراحل يحيى السعود في دفاتر الاقتراع

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، اليوم الخميس، إن الهيئة المستقلة وعملا بالتعليمات التنفيذية للترشح والقانون، قررت الابقاء على اسم المرشح الراحل يحيى السعود في دفاتر الاقتراع .

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وبين المومني في تصريحات صحفية، إنه وبالعودة إلى القانون والتعليمات التنفيذية، فقد تقرر الابقاء على اسم السعود في كتيبات الاقتراع، تطبيقا لمعايير العدالة والتزاما بالقانون والتعليمات التنفيذية، التي تلزم الهيئة بعدم إجراء أي تعديل أو تغيير على قوائم المرشحين، قبل 10 أيام من يوم الاقتراع ، وأكد أنه لن يطرأ أي تغيير على دفاتر الاقتراع وقوائم المرشحين في حال لاقدر الله سجلت وفيات أخرى.



وقال المومني إن الهيئة ستطبع كتيبات بعدد الناخبين، إضافة إلى 10% كنسبة احتياطية، وأضاف”الكتيبات عليها علامات أمنية كافية تضمن عدم التزوير”.



