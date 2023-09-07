الإتحاد الوطني الأردني يواصل جولاته الاستقطابية

الوكيل الاخباري - يواصل الإتحاد الوطني الأردني جولاته الاستقطابية بوتيرة متصاعدة، فقد إستضاف منتدى جبل عوف، فريق من حزب الإتحاد الوطني الأردني، وكان في استقبال حزب الإتحاد الوطني الأردني حشد من وجهاء عجلون وقيادات شبابية من المحافظة.



وتحدث خلال اللقاء الكابتن زهير الخشمان حول رؤية ورسالة ومبادئ الحزب، حيث شخص واقع المجتمع الأردني الراهن وحاجته إلى العمل الحزبي ، واضاف نحن نتطلع إلى تحقيق رؤية وأهداف سامية من خلال قيادة شباب مثقف وتكنوقراط واعين، حيث يمكنهم من توجيه البلاد نحو مستقبل مزدهر من خلال تنفيذ برامج يستوحونها من آراء واحتياجات المجتمع، وبناء على تفاعل فعال وإيجابي مع الجميع. هذا يجب أن يتم من خلال عملية ديمقراطية حقيقية في اتخاذ القرارات التي تسعى إلى تحقيق الخير للوطن والمواطن.



وبين نائب الأمين الدكتورة ريما العمري تطلعات الحزب المستقبلية في الوصول إلى كافة مناطق الوطن وتشجيع الجميع للانخراط في الحياة الحزبية، وإن الحزب يسعى من خلال لجانه المختلفة إلى خدمة أعضاء الحزب وزيادة الوعي الحزبي من خلال برامج قابلة للتنفيذ.



واضاف الشاب، محمد سعد البستنجي عن دور الشباب في خلق مستقبل أفضل وكيف يقدم حزب الاتحاد الوطني الأردني فرص تمكين سياسية وثقافية للشباب بإستخدام كافة الأدوات والسبل، اهمها المدرسة الحزبية التي تتميز بخاصية الذكاء الاصطناعي.



أثناء اجتماع حزب الإتحاد الوطني الأردني في محافظة عجلون، تم التأكيد على أهمية تفعيل دور الحزب من أجل خدمة الوطن. وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز دور الحزب في الخدمة الوطنية، وتشجيع المواطنين على الانضمام للأحزاب وزيادة الوعي السياسي في البلاد. وتم التأكيد على دور الأحزاب في قيادة المرحلة المقبلة، من خلال جلسة حوارية مميزة



وفي ختام الاجتماع، أبدى الحضور سعادتهم بهذا اللقاء وعبروا عن رغبتهم في الانضمام إلى حزب الاتحاد الوطني الأردني. وعبر الحزب عن شكره وتقديره لهذا اللقاء وللدعوة الكريمة التي تلقوها من قبل القائمين على المنتدى.

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