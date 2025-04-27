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الإدارية النيابية تبحث احتساب خدمة المياومة في مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الأردنية

الجامعة الأردنية - أرشيفية
الجامعة الأردنية - أرشيفية
 
الأحد، 27-04-2025 01:47 م
الوكيل الإخباري-   بحثت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، في اجتماع عقدته اليوم الأحد مع رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، ملف احتساب مدة العمل بنظام المياومة ضمن مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الجامعة الأردنية الذين ما زالوا على رأس عملهم.اضافة اعلان


وأكد الغويري تقديره لجهود إدارة الجامعة في معالجة قضايا الموظفين، خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة، مشددًا على أهمية الحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم داعمًا أساسيًا لمسيرة الجامعة الأكاديمية والإدارية.

وثمّن الجهود التي أوصلت الجامعة الأردنية إلى مكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا، ودورها البارز في تعزيز مكانة التعليم العالي في الأردن.

من جهتهم، أكد النواب عبد الباسط الكباريتي، جميل الدهيسات، إبراهيم الصرايرة، نسيم العبادي، وفريال بني سلمان، أن موظفي المياومة جزء أصيل من النظام الإداري للجامعة، ويستحقون الإنصاف وحفظ حقوقهم تقديرًا لعطائهم.

بدوره، عبّر عبيدات عن تقديره لدور موظفي الجامعة في تحقيق الإنجازات التي عززت مكانة الجامعة عالميًا، مشيرًا إلى حرص الإدارة على معالجة ملف نهاية الخدمة لجميع العاملين بما يحقق العدالة ويحمي حقوقهم.

وأوضح عبيدات أن الجامعة تنتظر قرار ديوان الرأي والتشريع بشأن تصنيف فئات موظفي المياومة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة استنادًا لما يوصي به الديوان.

وأشار إلى أن هناك مطالب متنوعة بين العاملين والمتقاعدين فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدًا شمول فترة المياومة للموظفين الذين تم تصنيفهم ضمن تشكيلات الجامعة الرسمية بمكافأة نهاية الخدمة.
 
gnews

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