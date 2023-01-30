الإدارية النيابية تبحث موضوع الانتداب إلى دائرة الضريبة

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب المُهندس يزن الشديفات، موضوع الانتدابات من الوزارات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

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وأكد رئيس مجلس النواب بالإنابة، أحمد الخلايلة، الذي حضر جانبًا من الاجتماع، ضرورة إيجاد حل لمشكلة الموظفين الذين تمت الموافقة على انتدابهم، فضلًا عن إيجاد حل شامل ضمن أسس واضحة لموضوع الدرجات والمخصصات لجميع المؤسسات الحكومية.



من جانبه، قال الشديفات إنه تم إصدار إعلان استقطاب إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشروط تعجيزية، إذ وصل العدد الإجمالي للمتضررين 60 موظفًا، مُشددًا على أهمية وضع أُسس واضحة بهذا الشأن.



وأضاف أن هُناك عدم تنسيق واضح بشأن الاستقطاب لـ"الدخل والمبيعات"، مُشيرًا إلى أن اللجنة أمهلت المعنيين مدة أسبوع، بهدف إيجاد حل للموظفين الذين تم انتدابهم مع مخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، واجتازوا كُل الامتحانات والمقابلات الشخصية.



وأوضح الشديفات أن هُناك توصية بوقف الانتدابات من الوزارات إلى "الدخل والمبيعات"، والاعتماد على التعيين بدلًا من الاستقطاب.



وحضر الاجتماع: وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والأمينان العامان لوزارتي التربية والتعليم نجوى قبيلات، والصحة الهام خريسات، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، وعدد من الموظفين الذين تم انتدابهم للدائرة.