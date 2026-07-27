الإدارية النيابية تقر عددا من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية

وقال الديات إن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الجلسات التشاورية والحوارية مع مختلف الجهات المعنية، تناولت عددًا من المواد التي أثارت نقاشًا، وفي مقدمتها الأحكام المتعلقة بمجالس المحافظات، وحل المجالس البلدية، والهيئات المحلية، والعقوبات، مؤكدًا أهمية التوافق حول مختلف أحكام المشروع بما يحقق أهدافه ويعزز كفاءة الإدارة المحلية.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة حول عدد من مواد مشروع القانون، قبل أن تُقر اللجنة سبع مواد من المشروع، على أن تواصل مناقشة وإقرار بقية مواده خلال اجتماعاتها المقبلة.
وحضر الاجتماع النواب: نسيم العبادي، وتيسير أبو عرابي، وسليمان الزبن، ووسام الربيحات، وآية الله الفريحات.
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