الإثنين 2026-07-27 07:29 م

الإدارية النيابية تقر عددا من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية

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جانب من الاجتماع
 
الإثنين، 27-07-2026 07:20 م
الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، عددًا من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك ضمن اجتماعاتها المخصصة لاستكمال مناقشة المشروع وإقراره تمهيدًا لاستكمال مراحله الدستورية.اضافة اعلان


وقال الديات إن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الجلسات التشاورية والحوارية مع مختلف الجهات المعنية، تناولت عددًا من المواد التي أثارت نقاشًا، وفي مقدمتها الأحكام المتعلقة بمجالس المحافظات، وحل المجالس البلدية، والهيئات المحلية، والعقوبات، مؤكدًا أهمية التوافق حول مختلف أحكام المشروع بما يحقق أهدافه ويعزز كفاءة الإدارة المحلية.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة حول عدد من مواد مشروع القانون، قبل أن تُقر اللجنة سبع مواد من المشروع، على أن تواصل مناقشة وإقرار بقية مواده خلال اجتماعاتها المقبلة.

وحضر الاجتماع النواب: نسيم العبادي، وتيسير أبو عرابي، وسليمان الزبن، ووسام الربيحات، وآية الله الفريحات.
 
 


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