الإدارية النيابية تناقش إمكانية تمديد الامتحان التنافسي للمتضررين من كورونا

الوكيل الإخباري - يستكمل مجلس النواب الأربعاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة الـ 12 والمتضمن قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتعلق بمشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 اعتبارا من المادة 5.

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وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان الاتفاقية التي وقعت بين وزارة التنمية الاجتماعية وقرى الأطفال SOS الأردنية.



وكذلك، تناقش اللجنة المالية النيابية تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2028 و2019 و2020 لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها.



إضافة إلى ذلك، تناقش اللجنة الإدارية النيابية إمكانية تمديد الامتحان التنافسي للمتضررين من جائحة كورونا.





