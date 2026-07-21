"الإدارية النيابية" تواصل بحث قانون الإدارة المحلية وسط نقاشات موسعة

11:35 ص

الوكيل الإخباري- واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ضمن اجتماعاتها المخصصة لدراسة مواده، تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإقراره. اضافة اعلان





وأكد الديات أن مشروع القانون يُعد من التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل المجالس المحلية والبلدية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري، مشددًا على حرص اللجنة على دراسة جميع مواده والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة.



وأشار إلى أن اللجنة ستواصل استضافة الوزراء والجهات ذات العلاقة للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن المواد التي تدخل ضمن اختصاصاتهم، لافتًا إلى وجود مواد ترتبط بوزارات ومؤسسات حكومية، من بينها وزارتا الداخلية والمالية، لا سيما ما يتعلق بالعوائد وحصص البلديات.



وأضاف أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الجلسات التشاورية والحوارية مع مختلف الجهات المعنية، تناولت عددًا من المواد التي أثارت نقاشًا، أبرزها المتعلقة بمجالس المحافظات، وحل المجالس البلدية، والهيئات المحلية، والعقوبات، مؤكدًا أهمية التوافق حول مختلف الأحكام قبل إقرارها.



وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الدور التنموي للبلديات، وتطوير الحوكمة والإدارة المحلية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتحسين جودة الخدمات، وتنظيم صلاحيات المجالس البلدية والتنفيذية وآليات انتخابها، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول عدد من مواد المشروع، شمل آلية تعيين المدير التنفيذي وصلاحياته، وانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، وآليات توزيع وتدوير المخصصات، وإعداد وإقرار الموازنات البلدية.



كما ناقشت اللجنة النسبة المحددة للرواتب والمكافآت في موازنات البلديات، والبالغة 40 بالمئة، حيث أكد النواب أهمية منح البلديات التي تتجاوز هذه النسبة فترة انتقالية لتصويب أوضاعها المالية، بما يراعي إمكاناتها وظروفها.



وتطرق النقاش أيضًا إلى العلاقة بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة، وضرورة معالجة بعض جوانب الاختصاصات والصلاحيات، إلى جانب الملاحظات المتعلقة بالكوتا، وموقع نائب الرئيس، وعدد من المواد الناظمة لعمل البلديات، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع.



بدورهم، أكد النواب إبراهيم الحميدي، ووسام الربيحات، ومحمد سلامة الغويري، ونسيم العبادي، وفراس القبلان، وتيسير أبو عرابي، وأحمد العليمات، أهمية مواصلة مناقشة مشروع القانون بصورة معمقة، وصولًا إلى تشريع متوازن يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويلبي احتياجات البلديات ومجالس المحافظات.





