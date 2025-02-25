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الإعلام النيابية تبحث تحديات الصحف الورقية وسبل دعمها

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أرشيفية
الثلاثاء، 25-02-2025 03:45 م

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فراس قبلان، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصحف الورقية في الأردن بحضور رئيسي تحرير صحيفتي "الرأي" الدكتور خالد الشقران، و"الغد" مكرم الطراونة، ونائب رئيس تحرير صحيفة "الدستور" عوني الداوود.

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واستهل القبلان الاجتماع باستعراض مخرجات لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الاثنين في قصر الحسينية مع رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.


وأكد أن الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن تتطلب بناء سردية وطنية قوية، وتعزيز رسالة الدولة، وتمتين الجبهة الداخلية، مؤكدا الدور المهم الذي يؤديه الإعلام الوطني في الدفاع عن قضايا الوطن.


وأشار إلى أن الصحافة الورقية كانت دائما داعما للدولة في أصعب الأوقات، ما يستوجب إيجاد حلول لمواجهة التحديات التي تعترضها، داعيا إلى تزويد اللجنة بتقرير خطي يوضح هذه التحديات لبحثها وإيجاد حلول جذرية لها.


من جهتهم، أكد النواب، الدكتور محمد السبايلة، والدكتور محمد الرعود، والدكتور أحمد الرقب، والمهندس جهاد عبوي، أهمية دعم الصحافة الورقية وإزالة العقبات التي تواجهها نظرا لدورها المحوري في حمل رسالة الدولة والدفاع عن سيادتها، وتسليط الضوء على إنجازات الوطن وقضاياه العادلة.


بدورهم، شدد رؤساء تحرير الصحف على أن الصحافة الورقية تساهم في نقل السردية الأردنية وتحمل الهم الوطني، لافتين إلى أنها واكبت التحول الرقمي عبر إنشاء استوديوهات بث ومواقع إلكترونية، إلى جانب صفحات على منصات التواصل الاجتماعي.


وأوضحوا أن جزءا كبيرا من محتوى القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية يعتمد على ما تنتجه الصحف الورقية، مشيرين إلى أن أبرز التحديات التي تواجههم تتمثل بالصعوبات المالية، كما أشاروا الى أهمية تعزيز الحضور الإعلامي الأردني في الخارج للدفاع عن صورة الأردن ونقل سرديته بفاعلية.

 
gnews

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