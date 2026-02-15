"الإعلام النيابية" تبحث تمكين الشباب ومواكبة التطورات التكنولوجية

وأكد العموش أن التوجيهات الملكية ترتكز على توسيع المشاركة السياسية، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، وبناء شراكة حقيقية مع الشباب بوصفهم المحرك الرئيس لمسارات التحديث، مشيرا إلى رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، القائمة على تمكين الشباب، وتعزيز حضورهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وترسيخ التفكير خارج الصندوق ضمن السردية الأردنية الحديثة المبنية على الإنجاز والهوية الوطنية الجامعة.
من جهتها، أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، هالة الجراح، أن رؤية ولي العهد تركز على ترسيخ قيم المواطنة بوصفها أساس الاستقرار والتنمية، مشددة على أهمية إشراك الشباب بصورة أوسع في صنع القرار، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم والمساهمة في صياغة السياسات العامة.
بدورهما، أكد عضوا اللجنة، النائبان محمد السبايلة وأحمد الرقب، أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لترجمة الرؤى الملكية إلى برامج عملية تعزز مشاركة الشباب في صنع القرار، وترسخ قيم المواطنة، وتدعم السردية الأردنية القائمة على الاعتدال والابتكار والانتماء الوطني.
من جهتهم، استعرض أعضاء الجمعية مبادراتهم في مجالات مكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز الخطاب الإنساني، والتوعية بالأمن الرقمي، مبينين أنهم نفذوا 35 مشروعا حتى نهاية العام الماضي، من بينها مبادرة «العيادة الرقمية» ومبادرة «خطاب إنساني»، الهادفتان إلى تعزيز ثقافة الحوار والاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الإلكتروني.
-
أخبار متعلقة
-
العين الملقي يلتقي السفير الهنغاري في الأردن
-
"أعيان" يلتقون طلبة المعهد القضائي
-
"التربية والتعليم" النيابية تناقش مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية 2026
-
حمزة هاني محمد خليل يؤدي اليمين الدستورية كعضو في البرلمان الاثنين المقبل
-
"الميثاق النيابية" تختتم لقاءها التشاوري في البحر الميت
-
لجنة المرأة في الأعيان تبحث القضايا المتعلقة بحقوق المرأة
-
القاضي: تعزيز العمل الحزبي البرلماني هدف آمن ونادى به الملك
-
المصري: هجرة الشباب تهديد صامت لمستقبل الوطن.