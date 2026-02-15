الأحد 2026-02-15 07:43 م

"الإعلام النيابية" تبحث تمكين الشباب ومواكبة التطورات التكنولوجية

الأحد، 15-02-2026 05:43 م

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب الدكتور حسين العموش، خلال لقائها أعضاء جمعية "نحن ننهض"، القضايا الوطنية المرتبطة بالإعلام، وتمكين الشباب، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد العموش أن التوجيهات الملكية ترتكز على توسيع المشاركة السياسية، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، وبناء شراكة حقيقية مع الشباب بوصفهم المحرك الرئيس لمسارات التحديث، مشيرا إلى رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، القائمة على تمكين الشباب، وتعزيز حضورهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وترسيخ التفكير خارج الصندوق ضمن السردية الأردنية الحديثة المبنية على الإنجاز والهوية الوطنية الجامعة.


من جهتها، أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، هالة الجراح، أن رؤية ولي العهد تركز على ترسيخ قيم المواطنة بوصفها أساس الاستقرار والتنمية، مشددة على أهمية إشراك الشباب بصورة أوسع في صنع القرار، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم والمساهمة في صياغة السياسات العامة.


بدورهما، أكد عضوا اللجنة، النائبان محمد السبايلة وأحمد الرقب، أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لترجمة الرؤى الملكية إلى برامج عملية تعزز مشاركة الشباب في صنع القرار، وترسخ قيم المواطنة، وتدعم السردية الأردنية القائمة على الاعتدال والابتكار والانتماء الوطني.


من جهتهم، استعرض أعضاء الجمعية مبادراتهم في مجالات مكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز الخطاب الإنساني، والتوعية بالأمن الرقمي، مبينين أنهم نفذوا 35 مشروعا حتى نهاية العام الماضي، من بينها مبادرة «العيادة الرقمية» ومبادرة «خطاب إنساني»، الهادفتان إلى تعزيز ثقافة الحوار والاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الإلكتروني.

 
 


