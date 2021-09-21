الإعلام النيابية تدعو لتوحيد الجهود العربية للنهوض بالواقع السياحي والإعلامي

الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية، عمر الزيود، أهمية تعزيز الشراكة العربية وتوحيد الجهود وتعزيزها للنهوض بالواقع السياحي والإعلامي العربي عبر تجذير التشريعات الإعلامية والسياحية ورفدها بما يلزم و يتواءم مع التطور التكنولوجي الذي غير من طرق التعامل مع المنتجين السياحي الإعلامي بكل أنماطها.



وقال الزيود حسب بيان صحفي للجنة، إن توحيد الجهود البرلمانية العربية حيال الخروج بمنظومة إعلامية منسجمة من شأنها الاسهام في تعزيز الزخم تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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