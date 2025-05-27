"الإعلام النيابية" تزور هيئة الإعلام

الوكيل الإخباري- التقت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب فراس القبلان، اليوم الثلاثاء، مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، وعدداً من كوادر الهيئة.

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وأكد القبلان، خلال اللقاء، أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود اللجنة لمتابعة أداء المؤسسات الإعلامية الوطنية، والاطلاع على دور الهيئة في تنظيم المشهد الإعلامي، ودعم العمل الصحفي في المملكة.



وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الإعلامية الرسمية، مؤكداً أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها تطوير التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع.



بدورهما، أكد النائبان جهاد عبوي ومحمد السبايلة أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية من جهة، ومجلس النواب من جهة أخرى، بهدف تعزيز الشفافية ودعم حرية التعبير، وضمان إيصال الرسالة الإعلامية الهادفة إلى مختلف فئات المجتمع.



من جهته، أعرب المومني عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التواصل مع مختلف الجهات الوطنية لدعم دور الهيئة وتمكينها من أداء مهامها.