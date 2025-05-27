الثلاثاء 2025-05-27 02:29 م
 

"الإعلام النيابية" تزور هيئة الإعلام

ت
أرشيفية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 01:55 م

الوكيل الإخباري- التقت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب فراس القبلان، اليوم الثلاثاء، مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، وعدداً من كوادر الهيئة.

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وأكد القبلان، خلال اللقاء، أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود اللجنة لمتابعة أداء المؤسسات الإعلامية الوطنية، والاطلاع على دور الهيئة في تنظيم المشهد الإعلامي، ودعم العمل الصحفي في المملكة.


وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الإعلامية الرسمية، مؤكداً أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها تطوير التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع.


بدورهما، أكد النائبان جهاد عبوي ومحمد السبايلة أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية من جهة، ومجلس النواب من جهة أخرى، بهدف تعزيز الشفافية ودعم حرية التعبير، وضمان إيصال الرسالة الإعلامية الهادفة إلى مختلف فئات المجتمع.


من جهته، أعرب المومني عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التواصل مع مختلف الجهات الوطنية لدعم دور الهيئة وتمكينها من أداء مهامها.


وقدّم عرضاً مفصلاً حول آلية عمل الهيئة ودورها الرقابي والتنظيمي، لافتاً إلى التحديات المتزايدة في ظل تنامي الإعلام الرقمي وانتشار المعلومات المضللة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية دعم وتمكين المؤسسات الإعلامية المحلية للقيام بدورها التوعوي والرقابي بكفاءة واحترافية.

 
gnews

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